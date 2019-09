PM Hollandis. Skaudipäevik: uue näoga Poola annab Eestile võimaluse riskida

Võimatu on alustada millestki muust kui: Poola rivistusest puudub vigastuse süül MMi kulla peamine sepistaja, diagonaalründaja Bartosz Kurek. Isikkoosseisus on olulisi muutujaid veel: EMilt jäävad eemale ka sidemängija Grzegorz Lomacz ja teine diagonaal Bartosz Kwolek, see-eest teeb tiitlivõistlustel debüüdi maailma parimaks võrkpalluriks hinnatav Wilfredo Leon.

«Leoni lisandumine on just praeguses olukorras Poolale eriti oluline. Mäletame: MMil ei käivitunud nad kuidagi, aga siis hakkas Kurek üksi lahendama. Nüüd, kui Kurekit pole, annab selline lisakäik tohutult palju juurde. Leon on mees, kel pole suurt vahet, kuhu tõste tuleb – lööb ka kehvad lihtsalt võimuga maha,» rääkis Eesti koondise abitreener Alar Rikberg poolakate Kuuba päritolu uuest liidrist.

«Koosseisu, millega Poola alagrupi kavatseb läbida, on üsna võimatu ennustada. Eriti veel avamängu oma,» lausus Rikberg.

Kuid ta iseloomustas paari võtmetegija plusse-miinuseid: «Mõistagi on neil igal positsioonil maailma tipud võtta. Temporündajad on ühtlaselt kõrgel tasemel, nurk Michal Kubiak äärmiselt osav. Kuid sidemängija Fabian Drzyzga on laisk inimtüüp, tujutseb, pole alati motiveeritud pingutama. Nii klubis kui koondises. Nüüd pole ka Lomaczit.»

Eraldi peatus Rikberg Poola koondise belglasest peatreeneril Vital Heynenil. «Tema käekiri on äärmiselt omanäoline. Ta pole karm, sageli ei räägigi meeskonnaga. Võtab aja maha ja keerab selja. Demonstratiivselt. Annab selge signaali, et peate ise probleemi lahendama. Seda on naljakas vaadata, aga MMil töötas ideaalselt,» kirjeldas Rikberg ja nimetas Heynenit psühholoogiks.

Poola koondise peatreener Vital Heynen (vasakul) ja kapten Michal Kubiak päev enne mängu Eestiga. FOTO: Mihkel Maripuu

Ainuke mäng, kus tulemus pole esmatähtis

Milline võiks olla Eesti meeskonna eesmärk täna õhtul? On’s suursoosikuga kohe kohtumine pigem halb või hea?

«Olime sarnases olukorras 2011. aasta EMil, kui läksime avavoorus vastamisi Venemaaga. Minu arvates sobib meie toonase abitreeneri Boris Kolcinsi arvamus suurepäraselt ka nüüdsesse päeva: see on ainuke mäng, kus tulemus ei ole esmatähtis,» tõi Rikberg ajaloost paralleeli.

«Vastamisi lähevad meeskonnad, kel on sel turniiril täiesti erinevad eesmärgid. Meie tahame alagrupist edasi pääseda ja siis vaikselt edasi vaadata, Poola ei pea sellele üldse mõtlema. Isegi koefitsient 1,01 on sellele liiga palju pandud. Poola on koos Venemaaga EMi selge favoriit,» sõnas Rikberg.

Seega võivad täiesti erinevad olla ka meeskondade häälestus ja rõhuasetused. «Poolakad on ise välja öelnud, et Holland on neile alagrupis ainuke tõsiseltvõetav vastane. Võimalik, et nad veidi alahindavad meid,» mõtiskles Rikberg. «Meile on oluline end korralikult käima saada. Võime julgelt serviga riskida ja tavalisest kiiremat mängu proovida. Kui õnnestub ja neil pole parim päev, on võimalik üllatada küll. Kõigest, mida pakutakse, püüame kinni haarata. Aga isegi kui 0:3 kaotame, võtame järgmisteks päevadeks kaasa positiivse. Loodetavasti hea emotsiooni ja korraliku mängupildi. Meil pole kohustusi ja pingeid. Minu arvates ideaalne avamäng.»