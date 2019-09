PM Türgis. Tänak rehvivalikust: risk oli minimaalne, aga arvan, et tegime parima valiku

«Risk oli päris minimaalne, sest olin esimene auto teel. Mida auto edasi, seda rohkem on teel näha lahtiseid kive. Aga kui esimesena sõita, siis ei tohiks midagi erilist olla,» sõnas hoolduspausile kuuendal kohal tulnud Tänak Eesti ajakirjanikele.

Üldplaanis jäi eestlane päeva esimeste katsetega rahule. «Okei ring oli. Draamasid ei olnud. Läks väga hästi,» ütles Tänak, lisades, et teeolud olid samasugused nagu legendi koostamisel. «Teine ring on teistmoodi. Ma arvan, et juba praegu olid teed viimastele autodele katki.»

Tänak on Türgi rallil nelja kiiruskatsel järel kuuendal kohal, kaotades liider Esapekka Lappile (Citroen) 21,6 sekundiga. Tänaku peamised konkurendid Sebastien Ogier (Citroen) asub neljandal (+15,1) ja Thierry Neuville (Hyundai) seitsmendal (+30,2) kohal.

WRC All Live’i otse-eetris rääkis Tänak: «Ma arvan, et tegime parima võimaliku rehvivaliku. Risk polnud suur. Me ei olnud rehvide kulumise osas kindlad, aga kõik toimis hästi. Kui vihma ei tule, siis pole pärastlõunal keskmine segu mingi valik, aga kui see on nii ja naa, siis peab mõtlema. Saab olema keeruline valik.