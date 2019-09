Ferrari pealik: suudame sel aastal veel võite koguda

«Me teadsime, et nii Spa kui ka Monza ringrajal sõidetud etappidel oleme kiired. Hooaja eelsed testid näitasid, et suudame kiiretel radadel olla vägagi konkurentsis. See ei olnud üllatus,» lausus Binotto Autospordile.

«Meie jaoks on nüüd tähtis vältida vigu, mida tegime hooaja alguses. Oleme oma tugevust tõestanud ja see teeb meid rõõmsaks. Tulevasi etappe on erinevaid – suudame kindlasti võidu nimel sõita, aga samas on ka selliseid, kus meil võib raskeks minna,» lausus Binotto.