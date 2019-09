Suninen: olen teinud aastaga suure edasimineku

«Türgi MM-rallil on rõhk muudel asjadel. Pead jälgima, et suuri kive ei tabaks ja nende vältimiseks on vahest vägagi vähe aega – pead suutma kivid auto alt läbi suunata või oma sõidujoont väga väiksel määral muuta. See pole lihtne,» rääkis Suninen.