Veemoto noorte EM-il osaleb kuus Eesti noorsportlast

Saksamaale Rendsburgi Euroopa meistrivõistlustele sõidab Eestist kuueliikmeline meeskond. Hetkel on kokku registreeritud 19 osalejat ja Eesti noored on pea kolmandik neist.

Osalejatest on kohale tulemas kogu Euroopa paremik, sealhulgas MM-il hõbedale ja pronksile tulnud lätlased Laura Lackovica ja Nils Slakteris. Maailmameister Alex Cewe ei ole veel registreerunud aga lootust on, et ka tema osaleb. Rootsist on veel kohale tulemas Mathilda ja Hilmer Wiberg, kes on ka kindlasti tugevas konkurentsis.

Enamus EM-ile sõitvad noored on alustanud võistlemist alles sellel hooajal ja omandavad alles kogemusi. Erik-Rennes Pihlak Tallinnast ja Hendrik Arula Tartust on minemas oma elu esimesele rahvusvahelisele tiitlivõistlusele. Viljandi poisid Kalvin Thomas Royster, Sten Ivanov ja Paul Richard Laur on sellel hooajal osalenud küll MM-il aga veel väga suur kogemuste pagasit ei oma.

Kõige suuremate kogemustega sõitjaks on Viimsi koolipoiss Joonas Lember, kellel on käimas rahvusvaheliste tiitlivõistluste teine hooaeg.

«Mul on väga hea meel, et meie noorteklass on jälle tõusuteel. Kindlasti on uutele noortele suureks eeskujuks möödunud hooajal noorteklassis lõpetanud Stefan Arand, kes on selle klassi mitmekordne maailma- ja Euroopa meister. MM-i parimaks tulemuseks oli meil Kalvin Thomas Roysteri viies koht. Hetkel oleme seadnud eesmärgi, et kolm meie noort tulevad parima kaheksa hulka. Kuna enamus noori sõidab alles esimest hooaega siis kohe medalit ei looda aga kindlasti võib keegi neist meeldivalt üllatada,» rääkis EM-ile koondise esindajana sõitev Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.