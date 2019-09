Vettel on lähedal sõidukeelu teenimisele

Sakslase patustamised said alguse eelmise hooaja USA GPlt, kus ta ei aeglustanud oma masinat peale punaste lippude lehvitamist ühel vabatreeningul. Kui USAst on tal all kaks karistuspunkti, siis selle hooaja Kanada, Suurbritannia ja Itaalia GPd on toonud lisaks seitse.