Šveitsi korvpallur liitus Houston Rocketsiga

35-aastane veteran on NBA korvpalliliigas figureerinud juba 13 hooaega, mille vältel on atleet jõudnud esindada Chicago Bullsi, Oklahoma City Thunderi, Antlanta Hawksi ja viimati Utah Jazzi meeskondi.

Uues klubis ootab vanameistrit ees kaasmaalane Clint Capela, kelle sõnul oli just Sefolosha NBA edu see, mis inspireeris teda samale tasemele pürgima.