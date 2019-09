Naomi Osaka võitis koduse Osaka tenniseturniiri

Osaka sündis Jaapanis, kuid kolis 3-aastaselt Ameerika Ühendriikidesse. Sellest hoolimata jätkab neiu sünnimaa lipu all võistlemist. «See on linn, kus sündisin ning see teadmine andis igas matšis jõudu juurde,» sõnas tennisist.