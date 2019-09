Torino Juventus alistas Georgi Tunjovi koduklubi

Kuigi Juventuse esitused pole sel hooajal olnud kõige veenvamad, siis ikkagi on tabelis kirjas neli võitu ja üks viik ning 13 punkti, millega hoitakse liigatabelis teist kohta. Ainsana on sel hooajal Juventuselt punkte kätte saanud Fiorentina, kes mängis Juventusega 0:0 viiki.



Spali hooaja algus on olnud palju keerulisem - viie kohtumisega on kirja saadud vaid üks võit, kolme punktiga ollakse liigatabeli eelviimased. Samas sai Spal võidu tugeva Lazio vastu.