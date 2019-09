Kevin Durant jätab kogu NBA hooaja vahele

Ameeriklase uue koduklubi mänedžer Sean Marks rääkis pressikonverentsil, et nemad ameeriklasest ääremängija panusega tuleval hooajal ei arvesta.

«Ta taastumine läheb väga hästi, kuid me eeldame, et ta kogu hooaja väljas. Meil ei ole plaani teda tuleval hooajal mängitada. Tema taastumine sõltub sellest paljuski järgnevatest kuudest. Kevinil on suur sõnaõigus enesetundest lähtuvalt ise otsustada, millal ta tagasituleku teeb,» kommenteeris Marks staarmängija seisundit.