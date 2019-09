PM Dohas. Mägi oma eeljooksust: nimede põhjal on tugev jooks

«Funktsionaalselt tunnen ennast hästi ja keha on reageerinud tavapäraselt. See on positiivne. Olen saanud suurtel kiirustel joosta ja tagareie segav faktor pole väga palju märku andnud. Tõenäoliselt jooksen homme teibiga, aga see on kindluse mõttes. Usun, et tagareis peaks olema konditsioonis ja jooksu ajal see märku ei anna,» kommenteeris Mägi.

Mägi oli tiitlivõistluste eel kolm nädalat Türgis treeninglaagris. «Türgis oli kliima natuke lahjem kui Dohas,» muigas Mägi, kuid lisas seejärel: «Kaotatud aega ei tee kolme nädalaga tagasi. Eesmärk oli aklimatiseeruda siinse kliimaga ja tekitada hea valmisolek. Soojas kliimas on treeningute kvaliteet kõrgem. See oli igatepidi õige valik. Laager ei olnud meeletult raske, aga täitis oma eesmärgi. Loen selle kordaläinuks.»

Viie aasta tagustel Euroopa meistrivõistlustel Zürichis hõbemedali pälvinud Mägi oma eesmärke tänavustel tiitlivõistlustel ei avalda, öeldes vaid, et esimene siht on eeljooksust poolfinaali pääseda.

Mägi (hooaja tippmark 49,54) kuulub samasse eeljooksu Dharun Ayyasamy (48,80), Chris McAlisteri (49,28), Malique Smithi (51,82), Constantin Preisi (49,23), Ludvy Vaillant’ (48,30), Abdelmalik Lahouloulu (48,95) ja Yasmani Copelloga (48,47). Tutvu eeljooksudega siin.

«Nimede põhjal on tugev jooks, aga arvan, et need jooksud on suhteliselt võrdselt koostatud. Tuleb oma jooks teha ja võimalused ära kasutada,» lausus eestlane, lisades, et edasipääsuks tuleb joosta ilmselt 49 sekundi piiri juurde.