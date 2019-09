Tänak: Walesi ralliga alustame lõpuspurti

Ralli maailmameistrivõistluste liider Ott Tänak ütles, et Suurbritannia ralli on tema jaoks alati midagi erilist.

«Kiired, mõnusa kulgemisega teed, kuid tingimused teevad selle keeruliseks. Autos peab igal rallil kindel olema, kuid sellel tallil on auto korrasolekul eriline tähendus. Vahe jälitajatega on vähenenud. Aga kolm rallit on veel sõita. Peame alustatu edukalt lõpule viima, alustades Walesis,» lisas eestlane.