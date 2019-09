Martin Paasoja: Himki suutis meid üllatada, pidime improviseerima

«Himki mängis ebastandardset kaitset, vahetasid kõik katted, see üllatas meid veidi. Üritasime seda lahendada teravustega, aga eks see oli improvisatsioon,» lausus Paasoja.



«Muidugi läksime võitma, mis vahet, kes vastas on ja mis koosseisuga ise mängime. Täna oli võidu võimalus olemas, mäng näitas, et olime mängus sees. Kaotus oli väikestes asjades kinni, nad panid kogemuse ja paremuse maksma, läksid eest ära ja järgi on raske jõuda, kui nad juba eest ära saanud on,» rääkis Paasoja mängu käigust.



Himki poolelt olid mitmed põhimehed täna puudu, mis andis Kalevile veidi lootust: «See pani hamba verele, sellest on nagu kahju jah. Tuleb ise mees olla, et võita.»



Paasoja ise on Kalevis mängides rahul: «Tuleb kõvasti koha ja mänguminutite pärast võidelda. Kui saame meeskonna komplekteerimise korda, siis hakkavad asjad klappima ja saame häid tulemusi ka teha. Roberts Štelmahers on tark treener, talt on palju õppida, nõuab asju ja neid tuleb täita. Kui ei täida, saad vastu pead ja mäng läheb edasi.»