IAAF selgitas, miks staadionil piinlikult vähe publikut on

IAAFI tegevdirektori Jon Ridgeoni sõnul on publikupuudus probleem, kuid see ei tähenda, et sportlased positiivset kogemust ei naudiks. «Soovime suuremat publikuarvu ning kinnitame, et näeme koos kohaliku korralduskomiteega kurja vaeva, et rohkem pealtvaatajaid staadionile tuua.»