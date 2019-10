PM Dohas. Tiidrek Nurme: minu unistus on olla tippkonkurentsis

«Üks asi on unistus ja teine asi on eesmärk. Ma unistan ja tahan lõpetada eesotsas. Mida lähemal esikolmikule, seda parem. Minu unistus on olla tippkonkurentsis. Aga eesmärk on parim välja panna ja kogu tarkus rajale suunata, tulemus selgub finišis,» sõnas hooaja tähtsaimaks stardiks Ameerika Ühendriikides valmistunud Nurme.

Karjääri kolmandal MMil osalev jahib senise karjääri parimat kohta. 2009. aastal Berliinis sai Nurme 28. ja tunamullu Londonis 40. koha. Dohas on aga hoopis teistsugused tingimused. Nurmel on matemaatika tehtud.

«Oleme mõelnud, milline on mulle võimetekohane tempograafik. Kui arvestada varasemaid tiitlivõistlusi, kus on palavaga joostud, siis selle graafiku alusel ma peaksin lõpetama üsna eesotsas. Ma ei tea, kas see on kümne parema hulgas, kas see on 20 hulgas. Ma ei tea,» lausus eestlane.

Roman Fosti. FOTO: TAIRO LUTTER / Postimees Grupp

Teine Dohas startiv Eesti maratoonar Roman Fosti tahab parandada nelja aasta eest Pekingi MMil saavutatud 20. kohta. Kui mõlemaad maratoonarid täidavad eesmärgi, siis on 20 parema hulgas kaks eestlast.

«Ei saa kehvema plaaniga jooksma minna. Sportlase eesmärk on alati tulemusi parandada. Minu eesmärk on teha parim MMi jooks. Londoni MMil põrusin, see jooks tuleb nüüd heastada,» sõnas Fosti, kes sai Londonis alles 53. koha.

Fosti osaleb sarnaselt Nurmele karjääri kolmandal MMil. Ta saabus Dohasse aklimatiseeruma juba 24. septembril.