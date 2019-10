Aivar Pohlak: noorteklubid on jalgaplliliidu südameasi

Tema sõnul on mängujärgne meediaga toimetulek praeguse punktiseisu juures muidugi raske. «Mängijatele õpetan küll, et tee tulemusest järeldused ja unusta emotsioonid, aga endale sean keerulisemad väljakutsed,» sõnas Pohlak ning ütles, et seda tuleb mingi nurga alt võtta nagu treeningut iseendaga.