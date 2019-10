PM Minskis. Valgevene treener: Klavani puudumine ei mõjuta, Minskisse naasmine küll

Küll omistas Marhel suurt tähendust tõsiasjale, et koondis naaseb pealinna. Viimati mängiti Dinamo staadionil Rahvuste liigas, seejärel koliti kaheks kohtumiseks Borissovisse. «Meil on väga hea meel pealinnas tagasi olla. Usun, et meie mängijad on piisavate rahvusvaheliste kogemustega, et suuremal staadionil (Dinamo areen mahutab 22 000 pealtvaatajat – toim) kenasti hakkama saada. Vähemalt mul endal on siin mängimisest meeldivad mälestused,» sõnas endine ründaja.