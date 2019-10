Messi tahtis Barcelonast lahkuda, aga pakkumisi ei tehtud

«Ma mõtlesin lahkumisele. See polnud Barcelona süü, vaid tahtsin Hispaaniast lahkuda. Ma ei tahtnud siia jääda,» sõnas argentiinlane Barcelona raadiojaamale RAC1, vahendab BBC. «Mul olid uksed paljudele klubidele avatud, aga ühtegi ametlikku pakkumist ei tehtud, sest kõik teadsid, et tahan Barcelonasse jääda.»

Aga nüüd on Messi mured selja taha jätnud ega soovi Barcelonast kunagi lahkuda. «Minu plaan on Barcelonasse jääda paljudeks aastateks,» sõnas ründaja, lisades, et plaanib karjääri just Kataloonia tippklubis lõpetada.