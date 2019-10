Mis on see salapärane põhjus, miks Brasiilia mängijad särginumbrit 24 väldivad?

Selleks meheks on 20-aastane Brenno Costa, kes täidab Gremio jalgpalliklubis kolmanda väravahi rolli. Ta on ainus jalgpallur kogu liiga peale, kes sel hooajal särki numbriga 24 kannab.

Brasiilia jalgpallurid on juba aastaid seda numbrit vältinud, kuna seal riigis peetakse seda tabuks. Mitte sellepärast, et see number oleks neetud ja tooks halba õnne. Põhjuseks on hoopis see, et number 24 seostatakse Brasiilias homoseksuaalsusega.