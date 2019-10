Brasiilia jalgpallistaar Neymar avalikustas, miks ta pidevalt teeskleb

27-aastane Neymar rääkis videos juttu Brasiilia endise ründestaari Ronaldoga, kes on tänaseks 43-aastane. Omavahel räägiti pikemalt ka Neymari mängustiilist, mille üheks osaks on fännide ja publiku poolt vihatud teesklemine.

«Ma olen sellest teemast sinu isaga varem rääkinud. Sinu kergete kukkumiste põhjuseks on see, et sa lihtsalt üritad ennast füüsiliselt kaitsta. See aitab sul ennetada jõhkramaid vigu, mida sinu vastu teha annaks,» lausus Ronaldo.