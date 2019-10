Elukaaslasega lahku läinud Latvala: oli stressirohke aeg, aga nüüd üritan aidata Tänakul tiitlit võita

Latvala jaoks pole tänavune hooaeg sugugi roosiline olnud. Autoralli MM-sarjas on tal ette näidata vaid kaks poodiumikohta, punktitabelis on ta alles seitsmes. Ka eraelus pole Latvalal lihtne, sest meedia spekulatsioonide tagajärjel purunes tema ja Maissa Torpa suhe, Latvala tühistas aasta lõpus toimuma pidanud pulmad. Kõigele lisaks pole kindel, et soomlane ka järgmisel aastal autoralli MM-sarjas sõita saab.

«Meil on palju vaja hooaja lõpuga ära teha. Esiteks peame suutma Toyota taas meeskondade arvestuses maailmameistriks aidata. Lisaks on meil vaja aidata ka Ott Tänakut, kes on teel esimese MM-tiitli suunas,» lausus Latvala WRC koduleheküljel.

«Te teate kõik, et autoralli on minu jaoks kõik, kogu minu elu. Mul ei tohi olla segavaid faktoreid. Soome meedia oli uudiseid minust ja minu endisest elukaaslasest täis, istusin kaks päeva telefoni otsas, et mõista, mis toimub. See oli väga stressirohke,» rääkis Latvala.

Latvala on suutnud personaalse elu probleemid seljatada ning keskendub hooaja lõpus täielikult autorallile: «Olen praegu 34-aastane. Mul on mitu head aastat ees, et kõrgeimal tasemel võidu sõita, tahan seda võimalust saada. Tundsin end Hispaania ralli testil väga hästi, ootan rallit. Suutsin eelmisel aastal Hispaanias isegi juhtida, seda rallit ma naudin.»