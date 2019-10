Nimekiri: korvpalliliigas NBA mängib 60 eurooplast

Korvpalliliigas NBA on 2019-20 hooajal esindatud 38 riigi mängijad. Enim mängijaid on välisriikidest Kanadal (16), Austraalial (9), Prantsusmaal (8), Horvaatial (7) ja Serbial (6). Euroopa korvpallureid on unelmate liigas 60.