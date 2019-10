PM Kataloonias. Tänak: suvel tegin küll rohkem tööd lepingu kallal, kuid nüüd keskendun peamiselt tiitlile

2018. aastal tegi Tänak karjääris muutuse, kui lahkus M-Spordist, et liituda Toyotaga, mis oli eelneval aastal MM-sarjaga taasliitunud. Kuigi esialgu oli palju õppimist, siis nüüd tunneb eestlane autos ennast väga hästi. «Eelmine aasta oli keeruline, sest pidin uue autoga kohanema. Sel aastal on auto olnud väga kiire ja meeskond teeb head tööd. Ainult auto vastupidavus on hetkel meid tagasi hoidnud, kuid kõik on hetkel hea,» arvas eestlane pressikonverentsil.