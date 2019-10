Kopp-kopp, olen tagasi! Alkoholist loobunud supertäht naaseb võitlusareenile

«Olen taas parimas vormis, et võidelda. Esimese vastasseisu kuupäev on selge, kuid mind ei huvita, kes vastane on,» sõnas riiukuke mainega atleet.

«Harjumuse kujundamiseks kulub 66 päeva. Lähen juba varakult magama ning ärkan samuti teistest esimesena. Nüüdsest keskendun vaid võitlusele, ma ei puutu enam alkoholi,» jätkas McGregor sõnavõttu. «Läbimõeldud käigud on edu võti, sest kõik miljardärid peavad olema organiseeritud.»

Kui tagasitulek on edukas, sihib kurikuulus sportlane korduskohtumist igipõlise rivaali Nurmagomedoviga. «Arvan, et kõige olulisem ülesanne on nüüd järjepidev treenimine, sest vanuse kasvades on võitmine palju keerulisem,» lõpetas Iirimaa üks nimekamaid kodanikke.