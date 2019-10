PM Kataloonias. Ogier: tunne autos on paranenud

«Testid õnnestusid hästi ja saime auto palju stabiilsemaks ning ehk pole see enam alajuhitav. Saan sellega sõita nii nagu soovin. Kiiruse poolest ma ei tea, kas oleme konkurentidele lähemale jõudnud, aga tunne on autos paranenud,» selgitas Ogier.

Punktiseisu parandamiseks peab Ogier võtma üldarvestuses palju punkte ja lootma, et Tänak ei suuda väga head tulemust näidata. «Lähen rallit võitma. Vähemaga ei saa enam leppida. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga teeme selle võimalikuks,» rääkis prantslane.