Autosport: Tänak liitub Hyundaiga

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo ei soostunud samuti Autospordil olevat infot kinnitama. «Me ei ole midagi sõlminud. Ma tahan näha, kuidas see olukord areneb. Ma ei tea, kas Ott üldse kellegagi kokkuleppele on jõudnud. Ma lihtsalt jälgin filmi ja mulle meeldib see film. Selles filmis on palju osatäitjaid. Paljud neist on targemad ja paremad kui mina.»