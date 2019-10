Video: Kataloonia ralli avapäeva võitja on Hyundai, kaotaja Citroen

Eestlane Ott Tänak on avapäeva järel viiendal kohal (+21,7). Temast 5,4 sekundi kaugusel on tiimikaaslane Kris Meeke. Tänak rääkis rallipäeva järel, et pingutas kõvasti, kuid head aega oli tal keeruline sõita. Siiski jäi ta olukorda arvestades oma positsiooniga rahule.