Fotod: poodiumikoha nimel heidelnud Tänaku tiimikaaslane tegi avarii

Kataloonia ralli seitsmendal kiiruskatsel Dani Sordost möödunud ja kolmandale kohale tõusnud Meeke tegi avarii kaheksanda katse teisel kilomeetril. Allolevalt pildilt on näha, et põhjaiirlane kaotas avarii tulemusel tagumise parema ratta. Mis täpsemalt juhtus, pole teada, sest videomaterjali pole lekkinud.

Hyundai haaras jälle kolmikedu, Meeke’i meeskonnakaaslased Ott Tänak ja Jari-Matti Latvalad tõusid vastavalt neljandaks ja viiendaks. Meeke’i katkestamine on mõistagi suur tagasilöök Toyotale, sest meeskondlikus arvestuses on Toyota kaotus Hyundaile kaheksa punkti. Meeke suutis Hyundaide tempos püsida ja püüdis Katalooniast kõrgeid punkte. Nüüd on Toyota lootused ainult Tänaku ja Latvala peal.