PM Kataloonias: Tänak: elus on kuidagi palju selle nimel ära antud. Hea, et see täna tagasi maksis

"Punktikatsel meil väga valikut ei olnud. Variant oli kas läbi sõita ja oodata, et teised midagi teevad, või ise pingutada. Kuna midagi kätte ei kuku, pole teiste ebaõnnele mõtet loota, peab ise kõik kätte võitlema," rääkis Tänak punktikatsel tehtud suurepärasest katsest.



Tänakule päriselt veel kohale jõudnud ei ole, et nüüd on päriselt MM-tiitel käes: "Selline asi võtab aega, et harjuda. Ma ei ole kõiki lähedasi näinud, aga lähedaste jaoks on see väga oluline. Elus on ikkagi kuidagi palju ära antud selle jaoks, et me saaksime seda teha. Täna maksis see tagasi, see on väga oluline. Eks näis, mis edasi saab, aga see võtab aega,"



"Eks tiitel on olnud eluaegne eesmärk sellest hetkest peale, kui me autospordiga tegelema hakksime. Minu perekonnas on autosport olnud eluaeg veres, isa ju tegeles sellega ajast kui ma sündisin. Peale pere oli MM-tiitel põhieesmärk," kinnitas Tänak.



MM-tiitli võitmisesse uskus Tänak juba noorest peast: "Sellest ajast kui ma hakkasin tõsisemalt tegelema, selle nimel on palju ära antud. Privaatne elu ju kannatab, sõbrad pere ja kool kannatavad. kõigest millest me loobunud oleme, on selle saavutuse nimel. Kui kõigest loobud, siis mingi eesmärk peab ju olema."



Järgmine tiitlivõit ei tule Tänaku arvates palju kergemini: "Ei usu et on kergem, alati on keeruline võita. Suur pinge on nüüd maas, kogemus olemas kuidas seda teha. See on sama nagu esimese rallivõiduga, esimene kordo n oma jaoks raksel lahti mõtestada, kuidas see sujuma peaks. Eks ses on nagu iga asjaga, alati õpime ja saame paremaks, mul on kõvasti veel areneda."