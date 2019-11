Erika Kirpu: närv oli sees ja nägin, mille kallal tööd teha

Ta analüüsis juhtunu matši järel läbi itaallasest treeneri Angelo Mazzoniga. «Arvan, et arenen kogu aeg. Tänanegi matš oli teatud hetkedel positiivne, samas näitas meile asju, mille kallal tööd edasi teha,» lausus Kirpu.

Septembri lõpus Stockholmis ja Turus peetud MK-sarja satelliitturniirid võitnud vehkleja tunnistas, et nende tasemevahe MK-etappidega on selge. «Mul oli satelliitturniiridel hea vorm ja jäin nendega väga rahule, kuid need ei näita sinu nõrkuste kohta kõike ära,» lausus ta.