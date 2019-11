Homoseksuaalidest vutifänne Katari MMil trellide taha ei panda?

See on taas kord tõstatanud küsimuse geide olukorrast selles islamiriigis ning homoseksuaalsete fännide võimalustest oma klubidele Katari kaasa elama minna.

Jürgen Kloppi juhendatav Liverpool on Euroopa Meistrite liiga võitjana taganud koha MMi poolfinaalis. Klopp on öelnud, et suhtub klubide MMi täie tõsidusega ning võidukarikas on ainus eesmärk.

Eelmisel nädalal teatas Liverpooli tegevjuht Peter Moore, et Katar teeb klubide MMil erandi ning lubab LGBT kogukonda kuuluvatel vutifännidel Katari külastada. Liverpooli juhi sõnul kohtusid nende LGBT fännigrupi «Kop Outs» liikmed Katari ametivõimude esindajatega ning jõudsid kokkuleppele, et 11.-21. detsembrini toimuval turniiril võivad nende liikmed kohapeal oma lemmikklubile kaasa elada.

Liverpooli kodulehel on spetsiaalne juhend Katari reisimiseks, sellel on märge, et kuigi kõik fännid on teretulnud Dohasse meeskonnale kaasa elama, siis tuleb meeles pidada, et kohapeal järgitaks Katari seadusi ning teatud viisil käitumine võib olla kohalikele solvav.

«On oluline, et meie fännidel oleks alandlikkust. Oleme eelkõige jalgpalliklubi, mitte poliitiline organisatsioon. Pole meie ülesanne käia riigist riiki ja oma arusaamasid teistele peale suruda,» lisas Moore.

MMi korralduskomitee liige, Sheffieldi ülikooli haridusega jurist Hassan al-Thawadi ütles, et Katari on teretulnud kõik, ka homod, kuid nad peavad hoiduma vastastikuse kiindumuse avalikust näitamisest.

Et Katar on islamiriik, siis kehtivad seal äärmiselt karmid homoseksuaalsust puudutavad seadused – igasugune niisugune tegevus on allutatud šariaadiseadustele ning rangelt keelatud. Mitmed Euroopa riigid soovivad, et Katar lubaks klubide MMi külastada ka homoseksuaalsetel inimestel, eriti arvestades, et tegemist on sisuliselt 2022. aasta maailmameistrivõistluste peaprooviga.

Haagi linnavolikokku kuuluv endine Hollandi parlamendi liige Richard de Mos lubas teha ettepaneku, et Hollandi meeskond mängiks 2022. aasta MMil mitte traditsioonilises oranžis võistlusvormis, vaid üleni roosas - LGBT kogukonna toetuseks.

Kataris on kohaliku karistusseadustiku alusel meestevahelise homoseksuaalse akti eest ette nähtud 1-7-aastane vanglakaristus. Kui peaks aga muslim samast soost inimesega seksuaalselt läbi käima, siis võib karistuseks olla ka surmanuhtlus, olenemata sellest, kas tegemist on naiste või meeste omavahelise aktiga.

1998. aastal peeti Kataris kinni USA kodanik, kes näitas riigis viibides üles homoseksuaalset aktiivsust, ta pidi lisaks kuuekuiselise vangistusele vastu võtma ka 90 piitsahoopi. Katar kasutab teatavasti MMi rajatisete ehitamisel ohtralt võõrtööjõudu. Näiteks Filipiinide tööjõuorganisatsioon on hoiatanud filipiinidest omasooiharaid, et Katari ei tasu mingil juhul oma nina pista.

Briti ainus kapist välja tulnud kergejõustikukoondislane Tom Bosworth osales hiljuti kergejõustiku MMil Dohas, tuli 20 kilomeetri käimises 7. kohale ning on elusalt ja tervelt Leedsis tagasi.