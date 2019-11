Zverev sai Londonis karjääri esimese võidu Nadali üle

Huvitav on asjaolu, et Saksamaa esindaja Zverev suudab viimastel aastatel just Londonis näidata oma parimat tennist. Ta alistas Andre Agassi grupi mängus Nadali 6:2, 6:4, kontrollides enamikku mängust moel, mis tõi talle mulluse tiitli. Ta võitis oma esimesel servil mängitud 34 punktist 30, Nadal ei saanud ses kohtumises ainsatki murdepalli!