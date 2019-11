Soome meedia on kindel: täna kindlustab põhjanaabrite vutisats koha EMil

Kuigi ka Iltasanomat on seda meelt, et Soome võidus kahtlust pole, pelgavad nad, et Öökullide hullunud fännid võivad pärast lõpuvilet staadionil kaose tekitada ning korrarikkumistega teenida alaliidule karistuse, mis Soomelt võidu rööviks. Tundub, et see on ainus asi, mis soomlastel veel südame puperdama paneb.