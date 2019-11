Tartu alistas Pärnu ning pääses karikavõistlustel poolfinaali

Avakohtumise võitis 3:0 (25:19, 25:21, 25:13) Tartu, mis tähendas, et edasipääsuks piisas neil kõigest kahe geimi võitmiseks. Avageimi võitis Tartu täna 25:19 ning teise geimi 30:28, mis tähendas, et Tartu oli sellega juba finaalis.



Kolmandas geimis ei olnud enam pingeid üleval, väljakule said mõlemast meeskonnast pigem vahetusmehed. Kolmanda geimi võitis samuti Tartu 25:17 ja võitis kohtumise nii 3:0.