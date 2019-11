Hyundai rallimehed võtavad osa legendaarsest Monza rallist

Sordo on kokku sõitnud Monzas neljal korral, 2010. ja 2013. aastal võitis ta ka ürituse. «See on minu viies kord Monzas. Sel aastal on see aga veidi erilisem, sest kunagi varem pole ma seal R5 masinaga võistelnud,» lausus Sordo WRC koduleheküljel.