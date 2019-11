Ogier kritiseeris Citroëni: kommunikatsioon pole alati Citroëni tugevaim külg olnud

Prantsusmaa autotootja teatas, et taandub MM-sarjast just seepärast, et Ogier otsustas meeskonnast lahkuda. Ogier kommenteeris Citroën pressiteadet niimoodi: «Võib-olla pole kommunikatsioon alati Citroëni tugevaim külg olnud…»

35-aastane prantslane jätkas nüüdseks oma endise tööandja kritiseerimist: «Kui nad väidavad, et teisi sõitjaid pole praegu saadaval, siis tunnen, et see on minu kolleegide suhtes lugupidamatu.»