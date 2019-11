Ott Tänak Citroëni lahkumisest: see on kindlasti suur tagasilöök kogu sarjale

Juba peaaegu kuu aega maailmameistri staatust nautida saanud Ott Tänak andis hooaja võrdlemisi ootamatul viisil lõppemise järel oma toetajale Betsafe’ile põneva intervjuu, kus rääkis nii Citroëni värskest MM-sarjast loobumisest kui ka iseenda Hyundaisse siirdumisest.



Pärast Kataloonias MM-tiitli kindlustamist andsid mõista, et see, millega just hakkama olite saanud, ei olnud sulle veel päris hästi kohale jõudnud. Kuidas on olukord nüüd, paar nädalat hiljem?

Tänak: Olen jätkuvalt rahul, et suutsime tiitli Hispaanias ära kindlustada. Hooaeg oli pikk ja pidime omajagu takistusi ületama ning eks meid pandi omajagu proovile, et tiitel saada, aga pidasime vastu ja loomulikult on tunne hea.

Viimastel päevadel-nädalatel on palju räägitud sellest, et Citroen võib MM-sarjast loobuda – ning 20. novembril tuligi ametlik teade, et järgmisel aastal sõidab MM-sarjas vaid kolm võistkonda. Milliseid mõtteid sul rallisõitjana selline uudis tekitab?

See on kindlasti suur tagasilöök kogu sarjale ja sunnib nii FIA-t kui ka sarja promootorit peeglisse vaatama ning midagi ette võtma, et sport ei kaotaks oma võlu. Paar aastat on meie spordil justkui hästi läinud, aga see ei tähenda, et areng võiks seisma jääda. Nüüd on kindlasti see koht, kus tulevikule tuleb selge suund anda, kuna see tekitaks nii fännides kui ka tootjates jällegi elevust nagu oli 2017. aastal uute autodega.

Viimastel aastatel on MM-hooaeg lõppenud Austraalias, järgmise aasta kalender näeb aga ette, et aasta viimane etapp sõidetakse Jaapanis. Millises paadis oled sina - kas hooaeg peaks lõppema Euroopas või võib viimane etapp vabalt ka kuskil kaugel toimuda?

Loomulikult oleks tore, kui viimane etapp toimuks Euroopas. Juhul kui meistritiitli otsustamine jääks viimasele etapile, siis sõitjate perspektiivist toimiks parimana just Wales, sest seal on kõigile võrdsed olud ja tingimused ausaks võitluseks.

Üleüldiselt aga usun, et hooaja kulminatsioon uue etapi näol võiks ka piisavalt elevust tekitada ja varahommikul ralli jälgimine ei tohiks väga keeruline olla.

Kataloonia ralli järel sai ametlikult selgeks, et sõidad järgmised kaks hooaega Hyundai ridades. Millal ja miks võtsid enda jaoks vastu otsuse, et soovid tiimi vahetada?