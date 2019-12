Venemaa suusatähed on nukras teadmatuses

9. detsembril koguneb Antidopinguagentuur WADA, et otsustada, mis saab Venemaa sportlastest. Venemaa antidopinguagentuur RUSADA on WADAt dopinguandmete edastamisel korduvalt alt vedanud. Plaanide kohaselt saavad kõik Venemaa rahvuskoondised suurvõistlustel ja ka muudel rahvusvahelistel võistlustel nelja-aastase osalemiskeelu. Erandina võivad võistleda need Venemaa sportlased, kes on läbinud WADA dopingutestid, kuid ka nemad ei tohi esineda oma riigi värvides.