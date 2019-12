Ljungberg Arsenali hädisest viigist: mänguplaanist ei peeta kinni!

«See, et me teisel poolajal piisavat survet ei avaldanud. Norwich on ju kontrarünnakutel väga hea sats. Ütleme nii, et ehk mõningast mänguparanemist oli märgata, kuid me pole võistkond, kes pärast viigimängu rõõmust lakke kargaks, Ljungbergi pahameel teise poolaja esituse kohta oli rohkem kui põhjendatud,» lisas Leno.