Federer sai Šveitsis enneolematu au osaliseks

Tegemist on esimese korraga Šveitsi ajaloos, kus mõni münt on pühendatakse inimesele juba tema eluaja jooksul.

«Roger Federeri saavutused spordis, töö heategevuseks, avatud suhtlemine nii meedia kui ka poolehoidjatega, on andnud aluse pühendada talle 20-fangine hõbemünt. See on esmakordne, kui selline ettevõtmine tehakse elava inimese jaoks,» rääkis Šveitsi münditootja esindaja.

Roger Federer on ainus šveitslasest mees tennisist, kes on kunagi maailma esireketiks kerkinud. 38-aastane Federer on karjääri jooksul püsinud esinumbrina 310 nädalat, mis on meeste konkurentsis rekordiks. Järjest suutis Federer püsida esikohal koguni 237 nädalat, mis on absoluut rekord nii naiste kui ka meeste seas.