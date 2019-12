Norra suusataja loobub kodusest MK-etapist, et osaleda murdmaajooksu EMil

Norralane on sel hooajal juba väga head jooksuvormi näidanud. Tänavustel Norra murdmaajooksu meistrivõistlustel teenis suusataja teise koha, jäädes alles lõpuheitluses alla 2018. aasta Euroopa 5000 m hõbedale Henrik Ingbegrigthsenile.

28-aastane suusamees on alustanud ka oma põhiala hooaega tugevalt. Ruka MK-etapil saavutas ta 15 kilomeetri eraldistardist klassikasõidus neljanda koha, minituuri kokkuvõttes lõpetas norralane seitsmendal kohal.

Tønsethi jaoks on oluliseks sihiks mahtuda Norra koondisse Tour de Skil. Nüüd sai norralane treenerilt kinnituse, et peaks viimaste esituste järel rahvusesindusse kuuluma.

«Nossum nõustus, et mu tulemused on olnud piisavalt head pääsemaks Tour de Ski meeskonda. Ta küll polnud nõus, et ma peaksin minema Lissaboni jooksma, peatreener tahtnuks mind näha ikkagi kodusel MK-etapil Lillehammeris.»