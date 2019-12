Täna: ⟩ «Spordiministeeriumis» arutletakse, kes võivad tulla aasta parimateks sportlasteks

Marko Kaljuveeri hinnangul võiks reglementi muuta selliselt, et valida saaksid ainult spordiajakirjanikud. «Nad on asjas sees, nad tunnevad köögipoolt ka. Nad ei lähe väga emotsioonidesse ja võtavad asja ratsionaalselt. Mulle tundub, et võib olla on aeg anda võim täielikult spordiajakirjanike kätte - las nemad valivad. Soomes näiteks nii on ja paljudes riikides veel. Meil on demokraatia tälielik - rahvas, alaliidud ja spordiajakirjanikud. Mina teeksin teistpidi,» ütles Kaljuveer «Spordiministeeriumis».