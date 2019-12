Tallinna hokiklubi visati Soome meistrivõistlustelt välja

Vipersi noortemeeskond osales E1 tasemel Soome meistrivõistlustel. See võistlus on sportlastele, kes on sündinud aastal 2008 või hiljem. Vipers pidi Soomes võistlemiseks sõitma periooditi üle lahe, kuid nüüd jääb see projekt sootuks katki.