Hamilton vihjas: Verstappen ja Alonso soovivad Mercedesega liituda

Hamilton vihjas auhinnagalal meediale, et tema võimaliku lahkumise järel loodavad Mercedeses kohta endale saada nii Red Bulli sõitja Max Verstappen kui ka vanameister Fernando Alonso.

«Praegu on vormel 1 sarjas kätte jõudnud huvitavad ajad. Paljud sõitjad üritavad omale tulevikuks kohti erinevates meeskondades leida. Üks põnev vestlus meil siin just toimus. Toto Wolffil on meeletult palju vestlusi, kõik tahavad oma meeskondadest lahkuda ja Mercedesesse tulla,» rääkis Hamilton Gpfansile.