Manchester City peatreener: võib-olla me ei suudagi Euroopa parimatega konkureerida

«Me peame arenema, seda tõsiasja aktsepteerima ning edasi liikuma. Unitedil on kvaliteeti kaitsta ning kvaliteeti vasturünnakuteks. Seda tuleb aktsepteerida. Selline on tase, kui kohtume meeskondadega nagu Liverpool, Manchester United, Barcelona, Madridi Real ja Juventus. Need on meeskonnad, kellega peame silmitsi seisma ja reaalsus on see, et me ei pruugi nendega konkurentsis püsida,» rääkis Guardiola.