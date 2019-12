Järveoja tiimivahetusest: usaldan neid, kes selle otsuse tegid

Kas kaardilugeja jaoks loeb, mis autos tööd teha? «Eks kaardilugejal ole ka oma detailid, näiteks kui mugav on istuda ja kuidas on nupud käepärast, aga need asjad saab kõik omaks võtta,» selgitas Järveoja.

Kui kaua kavatseb 32-aastane Järveoja autoralliga veel tegeleda, ei osanud ta täpselt öelda. Kõik oleneb sellest, kui kauaks jätkub Eesti rallipaaril motivatsiooni. «Autosport ei ole nii glamuurne, nagu teinekord paistab, et võtad pühapäeval karika vastu. Ohverdusi on omajagu. Eks see on ka põhjus, miks [kuuekordne maailmameister] Ogier suure suuga ütleb, et talle jääb järgmine aasta viimaseks – sa tahad elus kogeda ka uusi asju. Ma ei oska mingit vekslit välja käia, kui kaua meie veel sõidame. Aga asju tehakse täpselt nii kaua, kui palju jätkub motivatsiooni.»