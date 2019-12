Tottenhami peatreener Mourinho: olen vihane, sest mängugraafik ei lase mul tööd teha

Mourinho sõnul on Tottenhami meeskond väga talendikas, kuid tihe mängugraafik pole lubanud tal meeskonnaga treeningutel nii töötada, nagu ta suudaks. «Ma tahan meeskonnaga tööd teha, mul on alles jaanuaris aega seda teha, enne mul võimalused puuduvad,» lausus Mourinho.

«Ma virisen igapäevaselt oma abilistega, sest ma olen vägagi vihane, et ma ei saa treeningutel viia läbi neid asju, mida ma sooviks. See on pettumust valmistav. Armastan hooaja eelset aega kui saan meeskonnaga oma nägemuse järgi tööd teha,» lausus Mourinho.