Saksamaa laskesuusatreener: WADA otsus Venemaa vastu on poliitiline mäng

Endine Venemaa laskesuusatamise peatreener Pichler usub, et WADA sanktsioonid Venemaa vastu on suuresti seotud poliitikaga. «Minu suhtumine Grigori Rodtšenkovisse pole muutunud. Mul on tema ütlemistest keeruline aru saada. Kõik tundub väga poliitiline,» rääkis Pichler.