Jürgen Klopp Meistrite liiga loosist: ma ei usu, et härra Simeone käed püsti ringi jookseb

«Väga huvitav loos. Enne loosi ausalt öeldes mõtlesin, et meile loositakse vastaseks üks klubi Madridist. Madrid on koht, kust pärinevad fantastilised mälestused. Kuid seekord on meil vastaseks Atletico ja nende enda kodustaadionil,» rääkis Klopp.