Unitedi bravuurse suurostu mängupaus venib veelgi pikemaks

«Külmetushaigus murdis ta maha,» sõnas Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer. «Paul on trennidest kaks päeva puudunud, mis pole just kõige parem. Loodetavasti ei mõju see talle hävitavalt.»

Paljude kriitikute arvates on isegi hea, et Pogba pole saanud meeskonda aidata, sest tema suhtumine ja vorm on viimasel ajal jätnud palju soovida. Solskjaeri arvates ei tohiks sellist mõttekäiku isegi arendada, sest tegemist on siiski professionaaliga. «Tal on kvaliteet, mis enamikel keskväljamängijatel puudub, ootame teda endiselt tagasi,» kiitis norrakas hoolealust.